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«Локомотив» — «Ростов»: три ставки Дмитрия Градиленко на матч РФПЛ
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«Локомотив» — «Ростов»: три ставки Дмитрия Градиленко на матч РФПЛ 

Чемпионат.com 26 минут назад
Фото: Чемпионат.com
Бывший защитник ЦСКА и «Спартака» Дмитрий Градиленко сделал прогноз на матч «Локомотив» — «Ростов» в 25-м туре РФПЛ.
Ставки: победа «Локомотива» всухую за 2.50, точный счёт 1:0 за 5.00, гол Мануэла Фернандеша за 4.00.
«Локомотив» идёт на первом месте. Но оступаться уже нельзя. Все думали, что он очень легко расправится с «Амкаром», однако этого не произошло, поэтому с удвоенной энергией «железнодорожники» реабилитируются перед своей публикой. Нас ждёт боевая игра, и всё решит один мяч, который забьёт «Локомотив». А конкретнее — Мануэл Фернандеш», — отметил Градиленко.
Начало матча — сегодня, 8 апреля, в 16:30 мск.
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