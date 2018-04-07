Иван Бочаров: Немецкие хоккеисты выкладываются как на Олимпиаде

Сегодня хоккеисты олимпийской сборной России сыграют второй матч против сборной Германии в рамках Еврочелленджа. Вратарь олимпийской сборной России и московского «Динамо» Иван Бочаров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Советского Спорта» рассказал о вызове на матчи Еврочелленджа, своих конкурентах и решении выступать под бело-голубыми знаменами.

— Иван, что почувствовали, получив вызов в олимпийскую сборную России? — Это было неожиданно! Если честно, то я не думал, что у меня в апреле еще какие-то сборы будут. Считал, что с командой потренируюсь до отпуска, а потом буду восстанавливаться и готовиться к новому сезону. Получить вызов очень приятно. Спасибо тренерскому штабу за приглашение. Теперь дело за мной — доказывать все своей игрой и, возможно, попасть на чемпионат мира.

— Кого вы считаете своими главными конкурентами по амплуа? — Я думаю, что вы и сами знаете, что это Шестеркин, Сорокин, Демченко, Гарипов. Из НХЛ вратари освободятся… Список голкиперов у нас приличный.

— Германия представлена не теми игроками, которые были на Олимпиаде. Не расстраивает факт, что не получится охранять ворота от серебряных медалистов? — Какая разница с теми игроками или с другими? Это тоже сборная, где жаждут доказать тренеру, что они достойны попасть на чемпионат мира. Думаю, ребята выкладываются не меньше, чем их соотечественники на Олимпиаде.

— Сезон для московского «Динамо» закончился рано. А как оцениваете его лично для себя? Это был ваш первый сезон в КХЛ. Вы заняли достойное место рядом с Александром Еременко . — В командном плане у нас сезон неудачный, в плей-офф не попали даже. Если же рассматриваться лично для меня, то сложился все-таки неплохо. Мне удалось перейти на новый уровень, влиться в КХЛ. В целом по сезону показывал неплохую игру.

— Какие сложности испытали во время перехода в КХЛ? — Больше психологические. Но получилось так, что первый мой матч мы выиграли — обыграли в Нижнем Новгороде «Торпедо». Эта победа добавила мне уверенности в собственных силах.

— Александр Еременко делится своими секретами? — Скорее это делает с нами тренер вратарей. Но мы, конечно же, тоже подбадриваем друг друга, подсказываем что-то. Больше Александр мне, у него же опыт огромный. А готовлюсь я по своей личной системе.

— Она секретная? — Нет, но ее никто не поймет. Могу сказать только, что многие вратари перед игрой уходят в себя, а я остаюсь общительным, разговариваю с товарищами по команде. Музыку общую слушаю.

— А процесс восстановления? Может у вас особые диеты? — Какая мне диета?! (смеется). Мне вес нужно набирать! Тут правильное питание поможет. Взрослеешь и понимаешь, что пора бы отказаться от сладкого и другой вредной пищи. Процесс восстановления меняется.

— Когда вы в форме в воротах стоите, то выглядите достаточно габаритным… — Это обманчивое впечатление (улыбается).

— Вратарям приходится принимать на себя град ударов. У кого самые мощные? — У нас в «Динамо» у Ильи Никулина Андрея Кутейкина . Если брать другие команды, то наслышан о бросках Патрика Херсли , но сам пока под его пушку не попадал. Так получалось, что, когда я стоял против СКА, его в составе не было.

— Но вас все равно можно назвать смелым человеком! Прошлым летом в московском «Динамо» была неразбериха, но вы не побоялись подписать контракт с клубом… — Печально, что все так получилось в прошлом году. Но к моменту, когда нужно было принимать решение по клубу, новое руководство уже выходило на наших агентов. Надо было дождаться статуса неограниченно свободного агента и подписать контракт уже с новым «Динамо». Предложения от других клубов мне поступали, но я даже не доходил до конкретики — не узнавал какие условия, потому что на тот момент я понимал, что шансов проявить себя в «Динамо» у меня намного больше, нежели в клубах, которые готовы были меня взять.