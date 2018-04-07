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Испанский мотогонщик вынес Юрченко, но его команда обвинила россиянина
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Испанский мотогонщик вынес Юрченко, но его команда обвинила россиянина 

Чемпионат.com 26 минут назад
На первой практике Гран-при Аргентины в серии Moto 3 россиянин, вытсупающий с казахстанской лицензией Макар Юрченко попал в инцидент с испанским гонщиком Ароном Канетом, что привело к скандалу, сообщает пресс-служба пилота. Инцидент между Ароном Канетом и Макаром Юрченко произошел на первом секторе. Арон Канет по ходу круга не смог пройти Юрченко, несмотря на более высокую скорость, а в 12-м повороте подрезал Макара, что привело к столкновению и падению обоих гонщиков.
Испанские комментаторы, а так же команда Канета в пресс-релизе указала, что «Канета сбил другой пилот». Дирекция гонки изначально не признала Канета виновным в столкновении, выписав предупреждение Юрченко, однако после подачи апелляции отозвала претензии с россиянина.
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