Кубок Вооруженных Сил РФ по зимнему троеборью завершился в горном центре «Ергаки»

Соревнование включало индивидуальную гонку на 10 км по пересеченной местности с преодолением скальных и ледовых участков, ледолазание по естественному рельефу с использованием спецснаряжения, гонку дозоров на 18 км.

Трехдневный Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по горному зимнему троеборью завершился в 5-м учебном центре «Ергаки».

В первый день была проведена индивидуальная гонка по пересеченной местности протяженностью до 10 км с преодолением скальных и ледовых участков крутизной до 90 градусов различными способами в полной экипировке со штатным вооружением. Во второй — ледолазание на быстроту по естественному рельефу с использованием ледового снаряжения. Военнослужащим предстояло преодолеть ледовую стену высотой 30 метров. Завершающим этапом стала гонка дозоров в связках протяженностью до 18 км с метанием гранат на точность и дальность. Места распределились следующим образом: первое место — Южный военный округ, второе — Центральный военный округ, третье — курсанты Военного института физической культуры.