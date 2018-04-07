Ещё
Кубок Вооруженных Сил РФ по зимнему троеборью завершился в горном центре «Ергаки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кубок Вооруженных Сил РФ по зимнему троеборью завершился в горном центре «Ергаки» 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Соревнование включало индивидуальную гонку на 10 км по пересеченной местности с преодолением скальных и ледовых участков, ледолазание по естественному рельефу с использованием спецснаряжения, гонку дозоров на 18 км.
Трехдневный Кубок Вооруженных Сил Российской Федерации по горному зимнему троеборью завершился в 5-м учебном центре «Ергаки».
В первый день была проведена индивидуальная гонка по пересеченной местности протяженностью до 10 км с преодолением скальных и ледовых участков крутизной до 90 градусов различными способами в полной экипировке со штатным вооружением. Во второй — ледолазание на быстроту по естественному рельефу с использованием ледового снаряжения. Военнослужащим предстояло преодолеть ледовую стену высотой 30 метров. Завершающим этапом стала гонка дозоров в связках протяженностью до 18 км с метанием гранат на точность и дальность. Места распределились следующим образом: первое место — Южный военный округ, второе — Центральный военный округ, третье — курсанты Военного института физической культуры.
Цель соревнований на Кубок ВС РФ — совершенствование уровня горной подготовки военнослужащих соединений (воинских частей) и военно-образовательных организаций Министерства обороны РФ, привлекаемых для выполнения задач в условиях горной и высокогорной местности.
ТК «Звезда»: последние новости
Английские клубы начали борьбу за Александра Головина В Кремле пообещали ответить на закрытие торгпредства РФ в Британии В Санкт-Петербурге стартовала Спартакиада среди общеобразовательных организаций Минобороны России по пулевой стрельбе
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу26
Появилось новое видео нападения Макгрегора32
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»92
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение