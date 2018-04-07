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РФПЛ. «Амкар» победил в Хабаровске, «Зенит» сыграет с «Краснодаром»
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РФПЛ. «Амкар» победил в Хабаровске, «Зенит» сыграет с «Краснодаром» 

LiveSport.Ru 20 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
«СКА-Хабаровск» — «Амкар» 0:1  «Амкар» одержал победу над «СКА-Хабаровском» в выездном матче 25-го тура российской Премьер-лиги.
Встреча, которая прошла в Хабаровске, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Первый гол «амиачники» забили в компенсированное к первому тайму время. Александр Димидко в своей штрафной площади неудачно запустил «свечку», чем воспользовался Александр Рязанцев, который выскочил из-за спин защитников и, опередив вратаря, отправил мяч в сетку.
Хозяева доигрывали матч вдесятером, так как на 57-й минуте прямую красную карточку получил Дмитрий Кабутов, грубо сыгравший против Петара Занева.
Победную точку гости поставили незадолго до финального свистка. Михаил Костюков реализовал выход на свидание с вратарем после передачи Саида Эззатоллахи.
«Амкар» поднялся на девятое место в турнирной таблице (28 очков). «СКА-Хабаровск» остался на последней строчке (13 очков).
«Рубин» — «Ахмат» 7 апреля, 14:00 мск  «Зенит» — «Краснодар» 7 апреля, 16:30 мск  «Арсенал» Тула — «Уфа» 7 апреля, 19:00 мск  «Тосно» — «Урал» 8 апреля, 14:00 мск  «Локомотив» — «Ростов» 8 апреля, 16:30 мск  «Анжи» — «Спартак» 8 апреля, 19:00 мск  ЦСКА — «Динамо» 9 апреля, 19:30 мск
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