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Букмекеры оценили шансы «Манчестер Сити» обыграть «Манчестер Юнайтед» и досрочно оформить чемпионство в АПЛ
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Букмекеры оценили шансы «Манчестер Сити» обыграть «Манчестер Юнайтед» и досрочно оформить чемпионство в АПЛ 

Vprognoze.ru 21 минуту назад
Фото: Vprognoze.ru
Сегодня в 19:30 «Манчестер Сити» встретится с «Манчестер Юнайтед». Поединок 33-го тура АПЛ может состояться на «Этихаде» и если «горожане» одержат победу в этом матче, то досрочно оформят чемпионство в Англии. В первом поединке «МЮ» уступил «Манчестер Сити» 2:1. В АПЛ «Манчестер Сити» действует превосходно, одержав 27 побед, трижды сыграв вничью и допустив одно поражение. Однако, в своем последнем матче подопечные Хосепа Гвардиолы потерпели болезненное поражение от «Ливерпуля» в первом четвертьфинальном матче Лиги Чемпионов, где пропустили три безответных мяча. «Манчестер Юнайтед» занимает вторую позицию в чемпионате Англии и, конечно, «Красные Дьяволы» сделают все, чтобы отсрочить чемпионство «Сити». Сейчас «МЮ» набрал отличный ход, выиграв четыре последних матча в чемпионате Англии. Букмекеры называют «Манчестер Сити» фаворитом в этом противостоянии, предлагая на победу «горожан» коэффициент 1.95. «Шансы „Манчестер Юнайтед“ на победу оценили коэффициентом 3.79. Котировки на ничью составляют 3.60
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