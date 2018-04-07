Венгер — о продлении контракта с Ремзи: «Нам нужно найти компромисс»

Наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о ситуации с продлением контракта Аарона Ремзи, контракт которого с «канонирами» рассчитан до 2019 года.

"Мы ведем переговоры. У него еще остается полтора года по контракту, так что я спокоен. С моей стороны все понятно, но нам все же нужно найти компромисс.

Мы хотим, чтобы он остался. Он один из тех игроков, что уже давно находятся в нашем клубе, но еще может быть очень важным и в будущем", — цитирует Венгера Sky Sports.

Аарон Ремзи выступает за «Арсенал» с 2008 года. В текущем сезоне 27-летний валлиец сыграл за клуб в 25 матчах, забил 9 голов и отдал 10 голевых передач.

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