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Венгер — о продлении контракта с Ремзи: «Нам нужно найти компромисс»
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Венгер — о продлении контракта с Ремзи: «Нам нужно найти компромисс» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Арсенала» Арсен Венгер рассказал о ситуации с продлением контракта Аарона Ремзи, контракт которого с «канонирами» рассчитан до 2019 года.
"Мы ведем переговоры. У него еще остается полтора года по контракту, так что я спокоен. С моей стороны все понятно, но нам все же нужно найти компромисс.
Мы хотим, чтобы он остался. Он один из тех игроков, что уже давно находятся в нашем клубе, но еще может быть очень важным и в будущем", — цитирует Венгера Sky Sports.
Аарон Ремзи выступает за «Арсенал» с 2008 года. В текущем сезоне 27-летний валлиец сыграл за клуб в 25 матчах, забил 9 голов и отдал 10 голевых передач.
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