Маруан Феллайни может стать игроком «Ливерпуля»

«Ливерпуль» предложил трехлетний контракт бельгийскому полузащитнику Маруану Феллайни. Контракт Феллайни с "Манчестер Юнайтед" истекает в мае, после чего 30-летний футболист станет свободным агентом.

В слугах Феллайни заинтересованы итальянская «Рома» и турецкий «Бешикташ», однако предложение «Ливерпуля» наиболее выгодное. Кроме того, сам Маруан хотел бы вернуться в Ливерпуль, где он прожил несколько лет, будучи футболистом «Эвертона».

Бельгиец марокканского происхождения Маруан Феллайни перешел в «Эветртон» в 2008 году из льежского «Стандарда». После пяти лет выступлений за «Эвертон» Маруан ушел в «Манчестер Юнайтед», проводит свой пятый сезон.