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Маруан Феллайни может стать игроком «Ливерпуля»
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Маруан Феллайни может стать игроком «Ливерпуля» 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
«Ливерпуль» предложил трехлетний контракт бельгийскому полузащитнику Маруану Феллайни. Контракт Феллайни с "Манчестер Юнайтед" истекает в мае, после чего 30-летний футболист станет свободным агентом.
В слугах Феллайни заинтересованы итальянская «Рома» и турецкий «Бешикташ», однако предложение «Ливерпуля» наиболее выгодное. Кроме того, сам Маруан хотел бы вернуться в Ливерпуль, где он прожил несколько лет, будучи футболистом «Эвертона».
Бельгиец марокканского происхождения Маруан Феллайни перешел в «Эветртон» в 2008 году из льежского «Стандарда». После пяти лет выступлений за «Эвертон» Маруан ушел в «Манчестер Юнайтед», проводит свой пятый сезон.
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