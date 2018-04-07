Матч ФК «Псков-747» и «Казанки» можно посмотреть в прямом эфире

7 апреля ФК «Псков-747» дома сыграет с «Казанкой» в рамках 18 тура ФОНБЕТ-первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ группы «Запад» 2017/18. Матч стартует в 14:00. Главный арбитр матча — Иван Сараев (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — лексей Манин (Лениградская область) и Андрей Кужелев (Пикалево). Матч можно посмотреть в прямом эфире в трансляции на YouTube, трансляция организована ФК «Псков-747». Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».