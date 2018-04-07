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Египетский путешественник отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипеде
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Египетский путешественник отправился в Россию на ЧМ-2018 на велосипеде 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Reuters
Болельщик сборной Египта путешественник Мухаммед Нофаль отправился из Каира в Москву на чемпионат мира по футболу на велосипеде. Об этом сообщает «Р-Спорт».
Отмечается, что он планирует прибыть в столицу России через 65 дней к началу финальной части турнира для поддержки своей национальной команды.
"Идея такого путешествия возникла после того, как сборная Египта впервые за 28 лет пробилась в финальную часть чемпионата мира по футболу", — сказал Нофаль.
Он отметил, что уже не в первый раз отправляется в долгое путешествие на велосипеде.
"Именно такие поездки позволяют набирать новый опыт и обогащаться культурно", — добавил египетский путешественник.
Сборная Египта на групповом этапе мирового первенства встретится с командами Уругвая, России и Саудовской Аравии. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.
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