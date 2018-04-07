Глава свердловского молодежного правительства назвал авторов закона о патриотизме «бандитами» и «наркоманами»

Заседание комитета, на который, помимо представителей молодежного правительства, были приглашены глава департамента молодежной политики Ольга Глацких и глава комитета заксобрания по молодежной политике Елена Чечунова , проходило 5 апреля. Основным вопросом его повестки стало обсуждение поправок в законопроект «О патриотическом воспитании».

По словам источника агентства, присутствовавшего на заседании, Кожухов (являющийся «молодежным» дублером губернатора), критикуя закон, заявил, что его инициаторами стали «бандиты и наркоманы».

«Вообще, это не единственная резкая формулировка, прозвучавшая от Евгения [Кожухова] на заседании. В частности, он говорил о том, что инициаторы принятия закона преследовали коррупционные цели», — отметил собеседник в молодежном правительстве.

По его словам, Чечунова и Глацких «не скрывали раздражение выбранной Кожуховым риторикой».

«Такое повторяется уже не в первый раз. Определенно, нужно быть более сдержанным, представляя главу региона в «молодежной команде». Поэтому допускаю, что в скором времени возможны кадровые перестановки в молодежном правительстве», — заявил он.

Позже Кожухов в соцсетях заявил, что «законопрект ужасен».

«Жестко раскритиковал проект федерального закона «О патриотическом воспитании». Убеждал ребят из Молодежного парламента (они пытались внести предложения) и всех гостей, что проект ужасен», — написал он.

В свою очередь, председатель молодежного парламента Станислав Масоров в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» призвал «не раздувать конфликт».

«С моей стороны было бы, наверное, неэтично давать оценку его [Кожухова] высказываниям. Хотелось бы лишь выразить надежду на то, что представители молодежного правительства в дальнейшем будут избегать менторского тона при общении с депутатами молодежного парламента», — сказал он, добавив, что «дискуссия вокруг законопроекта, скорее всего, будет продолжена с использованием иных форматов обсуждения».

«ФедералПресс» напоминает, что проект федерального закона о патриотическом воспитании был внесен на рассмотрение Госдумы в ноябре прошлого года. По задумке его авторов, он должен определить цели, принципы и направления патриотического воспитания в России.

Фото: страница Евгения Кожухова в «Вконтакте»