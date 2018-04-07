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Передня: игрой своих подопечных в матче с «Амкаром» доволен
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Передня: игрой своих подопечных в матче с «Амкаром» доволен 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня подвёл итоги матча 25-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:2).
«Во втором тайме немного охрип, старался гнать команду вперёд. Играли в меньшинстве. Но по второму тайму скажу, что ребята — молодцы, проявили агрессию, даже попали в штангу и могли сравнять счёт, играя вдесятером. Что касается первого тайма, немного робко вышли, ну и какая-то неразбериха на последних минутах привела к тому, что нам забили гол. А так игрой своих подопечных я доволен. Будем работать дальше. После удаления стали играть в четыре защитника и в два форварда. Рискнули и оставили трёх полузащитников, чуть-чуть их сузили», — сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».
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