Передня: игрой своих подопечных в матче с «Амкаром» доволен

Главный тренер «СКА-Хабаровск» Сергей Передня подвёл итоги матча 25-го тура РФПЛ с «Амкаром» (0:2).

«Во втором тайме немного охрип, старался гнать команду вперёд. Играли в меньшинстве. Но по второму тайму скажу, что ребята — молодцы, проявили агрессию, даже попали в штангу и могли сравнять счёт, играя вдесятером. Что касается первого тайма, немного робко вышли, ну и какая-то неразбериха на последних минутах привела к тому, что нам забили гол. А так игрой своих подопечных я доволен. Будем работать дальше. После удаления стали играть в четыре защитника и в два форварда. Рискнули и оставили трёх полузащитников, чуть-чуть их сузили», — сказал Передня в эфире телеканала «Наш футбол».