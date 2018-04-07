Курсанты Военного университета МО РФ заняли 1-е место на Международной олимпиаде по математике

Позднее, 16 апреля, в Санкт-Петербурге стартует международный этап олимпиады по информатике.

В Казахстане прошла торжественная церемония чествования победителей IV Международной олимпиады по математике среди курсантов высших военных учебных заведений, где в упорной борьбе чемпионами по праву стали курсанты Военного университета Министерства обороны Российской Федерации

Международный этап олимпиады проходил на территории военно-инженерного института радиоэлектроники и связи в городе Алматы. Именно там в решающей схватке встретились представители оборонных ведомств стран СНГ — России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Олимпиада проходит включает конкурсные состязания сразу по нескольким дисциплинам: «Математика», «Информатика», «Иностранный язык» и «Военная история», а также по военно-профессиональной подготовке. Проходит она в четыре этапа: первый — факультетский, второй — вузовский, третий — межвузовский (всеармейский национальный) и четвертый этап — финальный (международный).

В своем приветственном слове начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-полковник Виктор Горемыкин передал слова приветствия от председателя Совета министров обороны государств — участников СНГ, Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу , а также выразил слова благодарности Министерству обороны Республики Казахстан за отличное проведение олимпиады.

«Без математических знаний не возможно овладеть современной военной техникой, стать настоящим профессионалом, способным решать сложные инженерные задачи. Математика развивает мышление и формирует командные качества, закладывает фундамент для успешной офицерской карьеры. Именно поэтому генерал армии Сергей Шойгу внимательно следит за ходом наших состязаний и делает все, чтобы этот турнир расширял свои границы, а в число его участников вовлекалось все больше талантливых молодых людей», — сказал генерал-полковник Виктор Горемыкин.

Он также отметил, что, «учитывая положительный опыт проведения международных олимпиад среди курсантов, генерал армии Сергей Шойгу выступил с инициативой о проведении олимпиад по иностранному языку, математике и физике среди воспитанников довузовских учебных заведений военных ведомств государств-участников СНГ».

Данный формат олимпиады позволит повысить престиж военного образования и учебных заведений национальных вооруженных сил, мотивацию участников олимпиад на достижение высоких результатов, будет способствовать укреплению международных связей. Благодаря созданной атмосфере и радушию «хозяев» олимпиады все курсанты получили возможность познакомиться со славной историей, богатой культурой и традициями Казахстана, обрести новых друзей.

В торжественной церемонии награждения также приняли участие начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров , представитель Совета министров обороны стран-участниц СНГ полковник Олег Пивень, высшего командного состава Министерства обороны Республики Казахстан.

Позднее, 16 апреля, в Санкт-Петербурге стартует международный этап олимпиады по информатике.