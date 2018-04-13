«Ахмат» — «Тосно»: букмекеры оценили шансы Погребняка забить в 3-м матче подряд

Букмекеры назвали фаворита матча 26-го тура РФПЛ «Ахмат» — «Тосно», который состоится сегодня, 13 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Аналитики считают «Ахмат» фаворитом. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.75. На победу «Тосно» можно поставить за 5.00, на ничью — за 3.60. Поставить на победу грозненцев по итогам первого тайма и всего матча можно за 2.70. Эксперты сомневаются, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.15. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.62. Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 2.20, тотал меньше данного значения котируется за 1.60.

Коэффициент на гол Павла Погребняка , отличившегося в двух предыдущих матчах турнира, — 4.00.

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