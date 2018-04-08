Ещё
Дубль Погребняка не помог «Тосно» одержать победу над «Уралом»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дубль Погребняка не помог «Тосно» одержать победу над «Уралом» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
"Урал" вырвал ничью в матче 25-го тура чемпионата России по футболу против «Тосно», сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Павел Погребняк. У гостей мячи забили Владимир Ильин и Отман Эль-Кабир.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После ничьей «Тосно» (24 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (30) находится на девятой строчке.
В следующем матче «Тосно» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», а «Урал» примет московский "Спартак".
Футбол. Чемпионат России. 25-й тур "Тосно" (Тосно) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:2 Голы: 1:0 — Погребняк, 6; 1:1 — Ильин, 40; 2:1 — Погребняк, 59; 2:2 — Эль-Кабир, 87
Газета.Ru: последние новости
Капитан "Краснодара" сожалеет об отставке Шалимова Стали известны стартовые составы "Тосно" и "Урала" на матч чемпионата России Карпин выступил против лимита на легионеров в чемпионате России
 Ещё 16 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой247
Нурмагомедов приказал Макгрегору умолять его2
Нурмагомедов стал чемпионом UFC42
Ягудин с женой попали в больницу28
Овечкин установил рекорд НХЛ
Видео
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение