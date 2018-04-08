Дубль Погребняка не помог «Тосно» одержать победу над «Уралом»

Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Павел Погребняк . У гостей мячи забили Владимир Ильин и Отман Эль-Кабир.

После ничьей «Тосно» (24 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (30) находится на девятой строчке.

В следующем матче «Тосно» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», а «Урал» примет московский "Спартак"

Футбол. Чемпионат России. 25-й тур "Тосно" (Тосно) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:2 Голы: 1:0 — Погребняк, 6; 1:1 — Ильин, 40; 2:1 — Погребняк, 59; 2:2 — Эль-Кабир, 87