Дубль Погребняка не помог «Тосно» одержать победу над «Уралом» 

"Урал" вырвал ничью в матче 25-го тура чемпионата России по футболу против «Тосно», сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Санкт-Петербурге, завершилась со счетом 2:2. В составе хозяев дубль оформил Павел Погребняк. У гостей мячи забили Владимир Ильин и Отман Эль-Кабир.
"Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
После ничьей «Тосно» (24 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» (30) находится на девятой строчке.
В следующем матче «Тосно» на выезде сыграет с грозненским «Ахматом», а «Урал» примет московский "Спартак".
Футбол. Чемпионат России. 25-й тур "Тосно" (Тосно) — «Урал» (Екатеринбург) — 2:2 Голы: 1:0 — Погребняк, 6; 1:1 — Ильин, 40; 2:1 — Погребняк, 59; 2:2 — Эль-Кабир, 87