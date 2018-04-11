Обзор главных событий дня в футболе

ЛЧ лишилась «Барселоны» и «Ман Сити», Погребняк выиграл суд у «Динамо», а РФС разрешил «Амкару» играть в Перми. Главное — в обзоре дня.

Увольнение Погребняка признано незаконным

Стали известны итоги заседания палаты по решению споров РФС, на котором разрешался конфликт между московским «Динамо» и нападающим «Тосно» Павлом Погребняком. Сторона футболиста, которую представлял спортивный юрист Михаил Прокопец , выиграла дело.

«Увольнение игрока признано заседанием незаконным, «Динамо» должно выплатить неустойку в размере полугодовой зарплаты по остатку контракта с января по июнь. Наши некоторые незначительные требования не были удовлетворены, мы будем рассматривать возможное обжалования в CAS после получение полного текста решения палаты. Но в целом, наши требования удовлетворены. «Динамо» безусловно может обжаловать это решение в Лозаннском суде. Мы готовы продолжать дело, если понадобится.

Хохлов выступил достойно, не принимая ничьей стороны. Рассказал всё честно и как было», — передаёт слова Прокопца корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

«Рома» разгромила «Барселону» в Риме и вышла в полуфинал Лиги чемпионов

«Рома» разгромила «Барселону» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Риме на стадионе «Олимпико» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Уже на шестой минуте Эдин Джеко выскочил на заброс Даниэле Де Росси и подправил мяч мимо Марка-Андре тер Штегена в ворота. На 58-й минуте удвоил преимущество римлян, реализовав пенальти. За восемь минут до конца основного времени Костас Манолас сыграл на опережение при навесе с углового и головой подправил мяч в дальний нижний угол гостей.

В первом матче «Барселона» дома победила со счётом 4:1. Таким образом, благодаря гостевому голу «Рома» вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Манчестер Сити» вновь проиграл «Ливерпулю» и вылетел из Лиги чемпионов

«Манчестер Сити» проиграл «Ливерпулю» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Уже на второй минуте Габриэл Жезус вывел «горожан» вперёд. В концовке первого тайма Лерой Зане забил второй гол, но судья не засчитал его из-за офсайда. Во втором тайме красным удалось перевернуть ход встречи и выйти вперёд — отличились Мохамед Салах Роберто Фирмино . «Сити» не сумел уйти от поражения.

В первом матче «Ливерпуль» одержал победу со счётом 3:0. Таким образом, красные вышли в полуфинал Лиги чемпионов, а «Манчестер Сити» покидает турнир.

Промес признан MVP 25-го тура РФПЛ

СМИ: ФИФА может ввести запрет на аренду футболистов

ФИФА рассматривает возможность реформирования системы аренды игроков или её полной отмены, утверждает France Football. По мнению ФИФА, сейчас аренды не используются, как это задумывалось, для профессионального роста футболистов. Организация считает, что в настоящее время клубы подписывают контракты с большим количеством молодых футболистов для того, чтобы в дальнейшем выгодно их продать. К примеру, в этом сезоне «Ювентус» отдал в аренду 41 футболиста, «Удинезе» — 27, «Челси» — 22, а «Манчестер Сити» — 18. При этом многие из этих игроков так и не проводят ни одного матча в футболке того клуба, которому принадлежат. Окончательное решение может быть утверждено на октябрьском заседании совета ФИФА.

РФС вернул лицензию «Амкару» на проведение домашних матчей в Перми