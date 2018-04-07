Ещё
«Мы впечатлены»: посол Аргентины в РФ посетил тренировочную базу ЧМ‐2018 в Бронницах
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мы впечатлены»: посол Аргентины в РФ посетил тренировочную базу ЧМ‐2018 в Бронницах 

360tv.ru 1 час назад
Чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио посетил тренировочную базу сборной Аргентины в Бронницах. Именно здесь одна из сильнейших команд мира будет готовиться к чемпионату мира.
Строительство тренировочной базы почти завершено, площадь застройки составила более 26 тысяч квадратных метров. Комплекс включает в себя современное футбольное поле, отвечающее всем требованиям ФИФА, трибуны на 500 мест, бытовой комплекс и хозяйственный блок. Работы по подготовке к установке медицинского и спортивного оборудования завершены. Благоустройство планируется завершить к концу апреля. Также посол Аргентины побывал в гостинице, где разместятся футболисты, осмотрел номера и столовую.
Мы впечатлены и футбольными полями, и самим зданием. Все хорошо подготовлено для приема нашей национальной сборной. Игроки будут чувствовать себя как дома, они будут готовы даже лучше, чем обычно к таким соревнованиям. Мы ждем, что они хорошо сыграют. Приняв нашу команду, вы станете частью нашей культуры, нашей истории и нашего сердца.
— Рикардо Эрнесто Лагорио, чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в РФ.
В завершение визита Рикардо Эрнесто Лагорио пригласили на экскурсию на Бронницкий ювелирный завод, чья продукция известна по всему миру. Гостю представили коллекцию лучших ювелирных изделий, которые изготавливают на заводе.
Ранее представитель ФИФА дал высокую оценку готовности России к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Московская область примет порядка 1,8 миллиона туристов во время проведения первенства по футболу 2018 года.
360tv.ru: последние новости
Российская биатлонистка ответила на критику и предложение «валить из спорта» Разъяренные пассажиры бизнес‐класса выгнали пассажирку на свое место в экономе. Видео «Счастливая пенсионерка» из ролика о «заслугах» Порошенко влачит нищенское существование. Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу27
Появилось новое видео нападения Макгрегора32
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение