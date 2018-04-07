«Мы впечатлены»: посол Аргентины в РФ посетил тренировочную базу ЧМ‐2018 в Бронницах

Чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в России Рикардо Эрнесто Лагорио посетил тренировочную базу сборной Аргентины в Бронницах. Именно здесь одна из сильнейших команд мира будет готовиться к чемпионату мира.

Строительство тренировочной базы почти завершено, площадь застройки составила более 26 тысяч квадратных метров. Комплекс включает в себя современное футбольное поле, отвечающее всем требованиям ФИФА, трибуны на 500 мест, бытовой комплекс и хозяйственный блок. Работы по подготовке к установке медицинского и спортивного оборудования завершены. Благоустройство планируется завершить к концу апреля. Также посол Аргентины побывал в гостинице, где разместятся футболисты, осмотрел номера и столовую.

Мы впечатлены и футбольными полями, и самим зданием. Все хорошо подготовлено для приема нашей национальной сборной. Игроки будут чувствовать себя как дома, они будут готовы даже лучше, чем обычно к таким соревнованиям. Мы ждем, что они хорошо сыграют. Приняв нашу команду, вы станете частью нашей культуры, нашей истории и нашего сердца.

— Рикардо Эрнесто Лагорио, чрезвычайный и полномочный посол Аргентины в РФ.

В завершение визита Рикардо Эрнесто Лагорио пригласили на экскурсию на Бронницкий ювелирный завод, чья продукция известна по всему миру. Гостю представили коллекцию лучших ювелирных изделий, которые изготавливают на заводе.

Ранее представитель ФИФА дал высокую оценку готовности России к проведению Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Московская область примет порядка 1,8 миллиона туристов во время проведения первенства по футболу 2018 года.