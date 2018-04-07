Фернандеш — лучший игрок «Локомотива» в марте

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш признан болельщиками лучшим игроком команды в марте, сообщает пресс-служба железнодорожников. Он набрал 43,1 процента голосов. В марте 32-летний португалец провел пять матчей и забил два мяча.

@mfernandes1818 — лучший игрок «Локо» в марте! 💪 🔝 За Ману во всех наших соцсетях и на сайте проголосовали 43% болельщиков, которые выбирали лучшего. 🔥 Это третий раз в сезоне, когда Фернанеш становится лучшим игроком месяца по версии болельщиков! Полузащитник уже брал номинацию в августе и сентябре! 👊🏼 Заслуженная победа! Так держать, Ману! #СамыйЛучшийКоллектив