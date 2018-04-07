Фернандеш третий раз в сезоне признан игроком месяца в «Локомотиве» 

Фернандеш набрал 3166 голосов (43,1%).
На втором месте Игорь Денисов, который набрал 1527 голосов (20,8%). На третьем — Антон Миранчук — 1225 голосов (16,6%). Четвертое место у Никиты Глушкова — 730 голосов (9,9%). Пятое — у Мацея Рыбуся — 695 голосов (9,4%). Всего в голосовании приняли участие 7343 человека.
Ману — лучший игрок «Локо» в марте! 💪 🔝 За Ману в наших соцсетях и на сайте проголосовали 43% болельщиков. 🔥 Это третий раз в сезоне, когда Фернандеш становится лучшим игроком месяца! Полузащитник уже брал номинацию в августе и сентябре! 👊🏼 Так держать, Ману! pic.twitter.com/oMAz5ZPwE3
— ФК Локомотив (@fclokomotiv) 7 апреля 2018 г.
Фернандеш стал лучшим игроком месяца в «Локомотиве» третий раз в сезоне. Полузащитник выигрывал номинацию в августе и сентябре