Билетов на матч «Урал» — «Спартак» не осталось в свободной продаже

Билетов на матч 26-го тура чемпионата России «Урал» — «Спартак» уже нет в свободной продаже, сообщили корреспонденту Sport24 Артему Калинину в пресс-службе екатеринбургского клуба.

По словам пресс-атташе «Урала» Никиты Медведевских, всего на данный момент реализовано около 20 тысяч билетов. Общая вместимость стадиона на матч — 30 тысяч. В данный момент есть много коллективных заявок, билеты с которых, в том случае, если не будут выкуплены, поступят в свободную продажу. Болельщикам «Спартака» выделено 3000 билетов.

Встреча состоится 15 апреля в 14:00 по московскому времени на стадионе «Екатеринбург Арена».