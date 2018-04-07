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Билетов на матч «Урал» — «Спартак» не осталось в свободной продаже
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Билетов на матч «Урал» — «Спартак» не осталось в свободной продаже 

SPORT24.ru 1 час назад
Билетов на матч 26-го тура чемпионата России «Урал» — «Спартак» уже нет в свободной продаже, сообщили корреспонденту Sport24 Артему Калинину в пресс-службе екатеринбургского клуба.
По словам пресс-атташе «Урала» Никиты Медведевских, всего на данный момент реализовано около 20 тысяч билетов. Общая вместимость стадиона на матч — 30 тысяч. В данный момент есть много коллективных заявок, билеты с которых, в том случае, если не будут выкуплены, поступят в свободную продажу. Болельщикам «Спартака» выделено 3000 билетов.
Встреча состоится 15 апреля в 14:00 по московскому времени на стадионе «Екатеринбург Арена».
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