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«Голы в раздевалку» принесли «Амкару» победу в Хабаровске
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«Голы в раздевалку» принесли «Амкару» победу в Хабаровске 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Матчем в Хабаровске между местным клубом «СКА-Хабаровск» и пермским «Амкаром» стартовал 25-й тур чемпионат России по футболу в премьер-лиге. Игра в целом была равной, однако все решили три ошибки хозяев: две стоили армейцам голов, а еще одна — удаления Кабутова.
Хабаровский клуб находится в самом подвале турнирной таблицы и каждая игра для него — буквально битва за выживание. Матч против «Амкара» показал, что у армейцев есть игровой потенциал, но не хватает исполнителей. Сыграв в целом равный первый тайм, СКА пропустил первый гол от Рязанцева за несколько секунд до перерыва.
Во второй половине игры хозяева пытались перехватить инициативу, но пермяки довольно уверенно играли «по счету», не мудрствуя в обороне и остро контратакуя. На 56-й минуте удаление Каутова оставило дальневосточников в меньшинстве и спасение стало призрачным. А на 90-й минете второй «гол в раздевалку» забил в ворота СКА Костюков. 2:0 — победа «Амкара».
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