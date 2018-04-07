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Бушманов назвал главного конкурента «Локомотива» в борьбе на чемпионство в РФПЛ
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Бушманов назвал главного конкурента «Локомотива» в борьбе на чемпионство в РФПЛ 

RT на русском 13 минут назад
Главный тренер молодёжной сборной России по футболу Евгений Бушманов назвал главного соперника «Локомотива» в борьбе за чемпионство в Российской футбольной премьер-лиге (РФПЛ).
«У «Спартака» гораздо более удобный календарь. Если они выиграют все оставшиеся матчи, то это никого не удивит. У ЦСКА же соперники посложнее. Кроме того, Каррера обладает более сбалансированным составом и длинной скамейкой запасных. Но и у армейцев есть свои козыри: сыгранность, слаженная оборона и мастеровитый голкипер. Выбирая между этими двумя клубами, я бы отдал небольшое предпочтение «Спартаку», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом RT.
Ранее сообщалось, что футболист «Ахмата» забил самый быстрый гол в нынешнем сезоне РФПЛ.
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