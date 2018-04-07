Бушманов: «У „Спартака“ больше шансов на чемпионство, чем у ЦСКА»

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов оценил шансы «Спартака» на чемпионство в РФПЛ по итогам нынешнего сезона. Команда идет на втором месте в турнирной таблице чемпионата, отставая от лидера «Локомотив» на два очка, у которого еще игра в запасе.

«Красно-белые снова почувствовали вкус борьбы за чемпионство и настроены на победу в каждой встрече. При этом они демонстрируют игру высокого класса, на которую приятно смотреть. Кроме того, нельзя недооценивать заслугу Карреры, который привил своим футболистам бойцовские качества.

Зе Луиш и Денис Глушаков. «Спартак» силён тем, что у него есть множество футболистов, которые готовы повести за собой команду в нужный момент. Фернандо был и является одним из важнейших игроков клуба и готов взять на себя бремя лидера. Но эту роль также могут исполнить Квинси Промес, Луис Адриано

Кто из конкурентов «Локомотива» имеет большие шансы в борьбе за чемпионство — ЦСКА или «Спартак»? У красно-белых гораздо более удобный календарь. Если они выиграют все оставшиеся матчи, то это никого не удивит. У ЦСКА же соперники посложнее. Кроме того, Каррера обладает более сбалансированным составом и длинной скамейкой запасных. Но и у армейцев есть свои козыри: сыгранность, слаженная оборона и мастеровитый голкипер. Выбирая между этими двумя клубами, я бы отдал небольшое предпочтение «Спартаку», — приводит слова Бушманова.