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Российский тренер Чирва приглашён в Алжир для обучения местных специалистов
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Российский тренер Чирва приглашён в Алжир для обучения местных специалистов 

Чемпионат.com 1 час назад
Российский тренер Борис Чирва, также известный как крупнейший методист и автор фундаментальных работ в российском футболе, поделится опытом со специалистами из Алжира. Его пригласила футбольная федерация этой африканской страны.
Как сообщил «Чемпионату» сам Чирва, он проведёт в Алжире четырёхдневный семинар. Соберутся 100 слушателей — местные тренеры, которые стремятся перенять международный опыт.
Труды Бориса Григорьевича популярны за рубежом, его книги публиковались в Бразилии. Он работал в ряде российских клубов: нальчикском «Спартаке», московском «Локомотиве», «Анжи», «Мордовии», «Ахмате» и «Краснодаре». Также Чирва возглавлял методический отдел фонда Романа Абрамовича «Национальная академия футбола» в Москве.
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