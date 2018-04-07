Уткин: «Черчесов вместо праздника подарит нам запах натруженной подмышки»

"Я жду, уповаю и заранее счастлив отставке Станислава Черчесова, который не справился со своей работой и уже не справится. Который вместо праздника, на котором мы просто не окажемся главными, но сыграем свою неотъемлемую роль, предложит нам запах натруженной подмышки. Некому, некому взять на себя отвагу такого решения. Назревшего. Очевидного. Единственно возможного", — написал Уткин на странице в «Телеграме».

На домашнем чемпионате мира сборная России попала в один квартет с Уругваем, Египтом и Саудовской Аравией.