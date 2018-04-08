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«Бавария» проявляет интерес к голкиперу «Барселоны»
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«Бавария» проявляет интерес к голкиперу «Барселоны» 

LiveSport.Ru 28 минут назад
Фото: LiveSport.Ru
Мюнхенская «Бавария» намерена приобрести у «Барселоны» вратаря Марка-Андре тер Штегена, утверждает Don Balon.
Немецкий чемпион готов заплатить за 25-летнего голкипера сто миллионов евро.
Кандидатом на стража ворот сборной Германии также является «Манчестер Юнайтед», но британцы предлагают 89 миллионов евро.
Тер Штеген играет за «сине-гранатовых» с 2014 года. У него действующий контракт с каталонским клубом — до лета 2022 года.
Отмечается, что мюнхенский клуб недоволен физическим состоянием Мануэля Нойера, который с сентября 2017 года продолжает курс восстановления от перелома ноги.
В нынешнем сезоне вратарь каталонцев провел 40 матчей, пропустил 23 гола и 23 раза оставлял свои ворота «сухими».
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