«Бавария» проявляет интерес к голкиперу «Барселоны»

Мюнхенская «Бавария» намерена приобрести у «Барселоны» вратаря Марка-Андре тер Штегена, утверждает Don Balon.

Немецкий чемпион готов заплатить за 25-летнего голкипера сто миллионов евро.

Кандидатом на стража ворот сборной Германии также является « Манчестер Юнайтед », но британцы предлагают 89 миллионов евро.

Тер Штеген играет за «сине-гранатовых» с 2014 года. У него действующий контракт с каталонским клубом — до лета 2022 года.

Отмечается, что мюнхенский клуб недоволен физическим состоянием Мануэля Нойера , который с сентября 2017 года продолжает курс восстановления от перелома ноги.

В нынешнем сезоне вратарь каталонцев провел 40 матчей, пропустил 23 гола и 23 раза оставлял свои ворота «сухими».