Более 50 спортивных мероприятий проходит в Карачаево-Черкесии в День здоровья

ЧЕРКЕССК, 7 апреля. ТАСС /. Турниры по баскетболу, волейболу, футболу и другим видам спорта, а также веселые старты и мастер-классы спортсменов проходят в муниципалитетах Карачаево-Черкесии во Всемирный день здоровья, сообщил в субботу ТАСС начальник отдела физкультуры и спорта минспорта КЧР Рустам Джатдоев.

"В День здоровья мы решили устроить в регионе большой праздник спорта для пропаганды активного и здорового образа жизни. Сегодня в течение дня в городах и районах нашей республики пройдут порядка 50 различных спортивных соревнований и мероприятий. Только в состязаниях и конкурсах, запланированных в Черкесске, ожидаем участие 600 человек", — сказал Джатдоев.

В столице Карачаево-Черкесии большинство соревнований проводится в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». Здесь организованы турниры по баскетболу и волейболу, в которых участвуют команды дворов Черкесска. Состоятся также веселые старты «Папа, мама, я — спортивная семья», соревнования по многоборью, футболу среди детей, юношей и ветеранов. В республике в течение дня пройдут и мастер-классы спортсменов и тренеров.