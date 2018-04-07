Конте: «Мы должны отдать дань памяти Уилкинсу»

Наставник «Челси» Антонио Конте выразил соболезнования семье Рэя Уилкинса и заявил, что каждый, кто связан с «Челси», почтит память бывшего полузащитника «синих» перед матчем с «Вест Хэмом».

"Я думаю, что в воскресенье мы должны быть готовыми к тому, чтобы отдать дань памяти Рэю. Это будет очень важно, и затем мы будем проводить матч. Это две разные ситуации и смешивать их было бы неправильно.

Мы должны выразить глубокое уважение в связи с этой трагедией, а затем думать об игре в футбол и максимально выложиться в матче. Это были трагические новости для нас. Речь идет о по-настоящему хорошем человеке, и мне сильно повезло быть знакомым с ним и многократно с ним общаться.

Он был легендой этого клуба и послом футбола в целом. Мы опечалены, потому что очень тяжело принять эти новости. Мы хотим принести семье Рэя наши глубочайшие соболезнования", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

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