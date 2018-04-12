Болельщики матча «Урал» — «Спартак» получат флаеры для возврата на трибуны в перерыве игры

ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 апреля. / ТАСС /. Болельщики, которые посетят матч 26-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) между «Уралом» и "Спартаком" , получат специальные флаеры, чтобы в случае выхода из сектора в перерыве игры быстро и безопасно вернуться обратно на свое место на «Екатеринбург-Арене». Об этом в четверг ТАСС сообщила представитель администрации стадиона.

На первом тестовом матче на «Екатеринбург-Арене» между «Уралом» и казанским «Рубином» в перерыве между таймами многие болельщики хотели выйти из своего сектора, а затем снова вернуться на трибуны. Однако из-за особенностей пропускной системы у выходов из секторов образовались большие очереди.

"Решение по организации пропускной системы из секторов стадиона принято. В турникетах предусмотрены калитки, работающие на выход. Всем болельщикам будут выдаваться флаеры, по которым и будет осуществляться вход обратно на трибуны", — сказала собеседница агентства.

Она добавила что флаеры будут выдаваться по цветам секторов, поэтому болельщик сможет вернуться только в свой сектор.

Второй тестовый матч на «Екатеринбург-Арене» между «Уралом» и «Спартаком» состоится 15 апреля. Билеты на предстоящий матч были раскуплены за четыре дня. Ожидается, что игру посетят более 30 тыс. болельщиков. На матче "Урал" — «Спартак» состоится официальная церемония открытия «Екатеринбург-Арены», которая в июне примет матчи чемпионата мира по футболу.

Первый тестовый матч прошел на стадионе 1 апреля — игра между «Уралом» и казанским «Рубином» завершилась со счетом 1:1.