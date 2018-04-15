Официальное открытие «Екатеринбург Арены» состоялось под триумф «Урала»

В Екатеринбурге официально открыли стадион «Екатеринбург Арена», на котором сегодня состоялась встреча футбольных команд «Спартака» и «Урала». Но более того — «Урал» выиграл, сообщает в воскресенье, 15 апреля, «АиФ-Урал»

Победоносным счетом 2:1 завершился сегодня поединок екатеринбургского «Урала» с московским «Спартаком». «Шмели» изначально повели в счете и в итоге одержали достойную победу: голы забили Эрик Бигфалви и Отман Эль Кабир. Уральцам смог ответить только Квинси Промес на последних минутах игры. Однако это только первое радостное событие воскресного дня для екатеринбургских болельщиков.

Другой важный момент — официальное открытие стадиона «Екатеринбург Арена» перед началом матча. В мероприятии приняли участие первые лица Среднего Урала и столицы Урала. «Уверен, здесь будут проходить кроме спортивных событий еще и концертные, и самые разные массовые мероприятия. А сам стадион будет служить местом притяжения всех уральцев и гостей региона», заявил губернатор Свердловской области.

Открытие «Екатеринбург Арены» состоялось ровно за 60 дней до начала Чемпионата мира по футболу, игры которого начнутся в столице Урала с 15 июня.