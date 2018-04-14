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Швиндт: болельщики «Спартака» смогут покинуть трибуны «Екатеринбург-Арены» за 15 минут
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Швиндт: болельщики «Спартака» смогут покинуть трибуны «Екатеринбург-Арены» за 15 минут 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 апреля. /ТАСС/. Болельщики московского "Спартака" в течение 15 минут смогут покинуть гостевую трибуну «Екатеринбург-Арены» после матча с «Уралом». Об этом журналистам сообщил заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт.
Обычно многочисленные группы болельщиков не выпускают с гостевых трибун в течение 40-60 минут. Матч 26-го тура чемпионата России между "Уралом" и «Спартаком» пройдет в воскресенье и станет вторым тестовым для «Екатеринбург— Арены» в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.
"35 тысяч — не такой большой объем, чтобы испытывать трудности. Первый матч показал, что чаша стадиона при посещаемости в 18 тысяч зрителей опустела за восемь минут, а через 15 минут все покинули территорию арены. Думаю, что завтра хватит 15 минут, чтобы чаша стадиона опустела полностью, включая болельщиков «Спартака». Их не будут держать 30-40 минут, этого точно не будет", — подчеркнул Швиндт.
Заместитель губернатора сообщил, что в городе рассчитывают принять 7 тысяч спартаковских болельщиков. «По данным „Урала“, который владеет билетной программой, по состоянию на вчера болельщики „Спартака“ выкупили 1,5 тысячи билетов. Не исключено, что кто-то пока не учтен. Все мероприятия мы готовим на полную заполняемость трибуны за воротами», — отметил Швиндт.
Первый тестовый матч прошел на стадионе 1 апреля — игра между «Уралом» и казанским «Рубином» завершилась со счетом 1:1.
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