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В Екатеринбурге освятили стадион перед матчем открытия «Урал» — «Спартак»
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В Екатеринбурге освятили стадион перед матчем открытия «Урал» — «Спартак» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Экспресс-газета
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сегодня провел обряд освящения стадиона «Екатеринбург» в преддверии матча 26-го тура чемпионата России «Урал» — "Спартак", который состоится 15 апреля, сообщает Znak.com.
Отметим, что эта встреча станет официальным открытием арены. Летом стадион станет одной из площадок чемпионата мира-2018.
Арена «Екатеринбург» примет четыре матча группового турнирна ЧМ-2018: Египет — Уругвай (группа A, 15 июня), Франция — Перу (группа C, 21 июня), Япония — Сенегал (группа H, 24 июня) и Мексика — Швеция (группа F, 27 июня).
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