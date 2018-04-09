В Екатеринбурге освятили стадион перед матчем открытия «Урал» — «Спартак»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл сегодня провел обряд освящения стадиона «Екатеринбург» в преддверии матча 26-го тура чемпионата России «Урал» — "Спартак" , который состоится 15 апреля, сообщает Znak.com.

Отметим, что эта встреча станет официальным открытием арены. Летом стадион станет одной из площадок чемпионата мира-2018.

Арена «Екатеринбург» примет четыре матча группового турнирна ЧМ-2018: Египет — Уругвай (группа A, 15 июня), Франция — Перу (группа C, 21 июня), Япония — Сенегал (группа H, 24 июня) и Мексика — Швеция (группа F, 27 июня).