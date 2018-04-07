Дисквалифицированный за допинг Срна станет тренером?

Капитан «Шахтера» Дарио Срна может стать главным тренером киевского «Арсенала», утверждает украинская газета «Спортивка». По данным издания, вероятность такого назначения очень высока, так как «канониры» частично финансируются Ринатом Ахметовым , который занимает пост президента «Шахтера».

Напомним, Национальный антидопинговый центр Украины дисквалифицировал Срну на 17 месяцев в феврале прошлого года. В допинг-пробах хорвата были найдены экзогенные производные дегидроэпиандростерона. Срок дисквалификации отсчитывается с 22 марта 2017 года. Это означает, что 35-летний футболист сможет вернуться на поле не раньше 22 августа 2018 года.

Дарійо Срна може очолити київський Арсенал, який, виявляється, фінансують і бізнесові структури Ахметова. Вірогідність досить висока. І правильно: там попрактикується, а потім і головним тренером Шахтаря стане)

— Спортивка (@Sportyvka) 6 апреля 2018 г.