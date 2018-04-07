Ещё
Дисквалифицированный за допинг Срна станет тренером?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дисквалифицированный за допинг Срна станет тренером? 

Спорт-Экспресс 53 минуты назад
Капитан «Шахтера» Дарио Срна может стать главным тренером киевского «Арсенала», утверждает украинская газета «Спортивка». По данным издания, вероятность такого назначения очень высока, так как «канониры» частично финансируются Ринатом Ахметовым, который занимает пост президента «Шахтера».
Напомним, Национальный антидопинговый центр Украины дисквалифицировал Срну на 17 месяцев в феврале прошлого года. В допинг-пробах хорвата были найдены экзогенные производные дегидроэпиандростерона. Срок дисквалификации отсчитывается с 22 марта 2017 года. Это означает, что 35-летний футболист сможет вернуться на поле не раньше 22 августа 2018 года.
Дарійо Срна може очолити київський Арсенал, який, виявляється, фінансують і бізнесові структури Ахметова. Вірогідність досить висока. І правильно: там попрактикується, а потім і головним тренером Шахтаря стане)
— Спортивка (@Sportyvka) 6 апреля 2018 г.
Спорт-Экспресс: последние новости
Курбан Бердыев: "У нас нет выбора в игроках. Мы знали на что шли, выбираясь из финансовой ямы" Фернандеш - лучший игрок "Локомотива" в марте "Рубин" - "Ахмат": стали известны стартовые составы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин с женой попали в больницу27
Появилось новое видео нападения Макгрегора32
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Нурмагомедов о ситуации вокруг его боя: это сумасшествие4
Видео
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
00:58
Горько: когда будет свадьба Шараповой
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение