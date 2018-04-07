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Моуринью хочет отсрочить чемпионство «Манчестер Сити»
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Моуринью хочет отсрочить чемпионство «Манчестер Сити» 

Soccer News 55 минут назад
Фото: Soccer News
Наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью прокомментировал предстоящую игру с «Манчестер Сити».
"Единственное, что я могу сказать, это то, что мы хотим победить в этом матче, мы не хотим отдавать им игру. Мы хотим побороться и выиграть матч, если это возможно. Это единственное, что я могу сказать.
Это нормально, что хочется отсрочить их чемпионство. Мы хотели бы победить их и хотели бы, чтобы «Тоттенхэм» победил их на следующей неделе. Хочется, чтобы они были чемпионами как можно позже.
Думаю, что «Челси» чувствует то же самое, потому что они хотели бы быть действующими чемпионами как можно дольше, до конца апреля или начала мая. Это нормально в футболе, но очевидно, что «Сити» будет чемпионом, потому что есть очень существенная разница" — приводит слова Моуринью AS.
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