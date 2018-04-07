Моуринью: «Нам хочется отсрочить чемпионство „Манчестер Сити“

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча против «Манчестер Сити» признался, что намерен отсрочить чемпионство «горожан» в АПЛ на более поздний срок.

"Мы хотим одержать победу в этом матче и не собираемся легко отдавать игру «Манчестер Сити». Мы просто хотим выйти и выиграть этот матч, если это возможно. Нам хочется отсрочить их чемпионство, это нормально.

Мы хотим победить в дерби, и чтобы «Тоттенхэм» обыграл их на следующей неделе. Хотелось бы, чтобы они стали чемпионами как можно позже. Думаю, «Челси» чувствует то же самое, ведь им хотелось бы быть действующими чемпионами как можно дольше, до конца апреля или начала мая", — цитирует Моуринью Manchester Evening.

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» стартует в субботу в 19:30 мск.