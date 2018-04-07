Ещё
Моуринью: «Нам хочется отсрочить чемпионство „Манчестер Сити“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Моуринью: «Нам хочется отсрочить чемпионство „Манчестер Сити“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью в преддверии матча против «Манчестер Сити» признался, что намерен отсрочить чемпионство «горожан» в АПЛ на более поздний срок.
"Мы хотим одержать победу в этом матче и не собираемся легко отдавать игру «Манчестер Сити». Мы просто хотим выйти и выиграть этот матч, если это возможно. Нам хочется отсрочить их чемпионство, это нормально.
Мы хотим победить в дерби, и чтобы «Тоттенхэм» обыграл их на следующей неделе. Хотелось бы, чтобы они стали чемпионами как можно позже. Думаю, «Челси» чувствует то же самое, ведь им хотелось бы быть действующими чемпионами как можно дольше, до конца апреля или начала мая", — цитирует Моуринью Manchester Evening.
Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» стартует в субботу в 19:30 мск.
Евро-футбол.Ру: последние новости
"Эвертон" – "Ливерпуль": прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Эллардайс: "Мы знаем, как противостоять "Ливерпулю" и их тактике" Бердыев: "Выходя из финансовой ямы, были готовы к возможным кадровым проблемам"
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Футболист скончался в 18 лет4
Ягудин с женой попали в больницу28
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»94
Глушаков получил подарок от Буффона
Видео
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
01:10
Биатлонистка сборной РФ ответила на «чмошницу»
Биатлон
01:14
Хоккеистки устроили в Красноярске жестокую драку
Хоккей
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
00:56
Рудковская опозорила Плющенко
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение