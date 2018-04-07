Галактионов: «Ахмат» решительно настроен на игру с «Рубином»

Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от гостевого матча 25-го тура РФПЛ с «Рубином».

«Все игроки здоровы, за исключением Сампайо, который получил повреждение перед игрой с Хабаровском и до сих пор восстанавливается. Отразится ли такая погода на тактике? Мы сделали определённые изменения в составе, в модели игры. Посмотрим, насколько удастся их сегодня реализовать. Думаю, условия для обеих команд будут одинаковые, поэтому мы на эту игру настроены решительно», — сказал Галактионов в эфире телеканала «Наш футбол».