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Галактионов: «Ахмат» решительно настроен на игру с «Рубином»
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Галактионов: «Ахмат» решительно настроен на игру с «Рубином» 

Чемпионат.com 51 минуту назад
Главный тренер «Ахмата» Михаил Галактионов поделился ожиданиями от гостевого матча 25-го тура РФПЛ с «Рубином».
«Все игроки здоровы, за исключением Сампайо, который получил повреждение перед игрой с Хабаровском и до сих пор восстанавливается. Отразится ли такая погода на тактике? Мы сделали определённые изменения в составе, в модели игры. Посмотрим, насколько удастся их сегодня реализовать. Думаю, условия для обеих команд будут одинаковые, поэтому мы на эту игру настроены решительно», — сказал Галактионов в эфире телеканала «Наш футбол».
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