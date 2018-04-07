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«Ахмат» забил самый быстрый мяч в нынешнем сезоне чемпионата России
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«Ахмат» забил самый быстрый мяч в нынешнем сезоне чемпионата России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Нападающий грозненского «Ахмата» Магомед Митришев стал автором самого быстрого мяча в нынешнем сезоне Российской футбольной премьер-лиги. Об этом сообщает ТАСС.
Митришев отличился на 17-й секунде гостевой встречи с казанским «Рубином» в 25-м туре.
Предыдущее достижение сезоне-2017/18 было установлено полузащитником «Амкара» Михаилом Гащенковым. В матче 10-го тура против московского «Локомотива» он забил мяч на 47-й секунде.
Самый быстрый мяч в истории РФПЛ забил Эммануэль Эменике. 21 июля 2012 года в первом туре нападающий "Спартака" отличился в ворота «Алании» на 10-й секунде.
Матч «Рубина» и «Амкара» продолжается. На данный момент в Казани перерыв, счет 1:0 в пользу гостей.
"Газета.Ru" ведет текстовую трансляцию поединка.
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