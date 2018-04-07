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«Важная и сложная победа»: пермский «Амкар» обыграл команду из Хабаровска
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«Важная и сложная победа»: пермский «Амкар» обыграл команду из Хабаровска 

59.ru 48 минут назад
Фото: 59.ru
Сегодня, 7 апреля, «Амкар» играл с командой «СКА». Матч проходил в Хабаровске. Пермяки выиграли со счётом 2:0. В Хабаровск пермяки добирались с пересадкой в Москве. Игра со СКА закончилось со счётом 2:0 в пользу «Амкара». Матч начался в неспешном темпе, «СКА» вначале был чуть более активным. Но вскоре ситуация изменилась. — Высокий прессинг сегодня включают красно-чёрные. Не дают развернуться хозяевам с мячом даже в центре поля, — сообщила пресс-служба нашей команды в твиттере. — «Амкар», «Амкар» скандируют трибуны! Слышно наших болельщиков на Дальнем Востоке! В конце первого тайма долгожданный гол забил полузащитник Александр Рязанцев — 1:0. Второй тайм был тяжёлым. Игрок «СКА» ударил ногой центрального защитника Петра Занева и получил красную карточку. Но Пётр вернулся на поле и только через какое-то время его заменил Иван Мельников. — Хорошую контратаку провели пермяки, завершал всё Сиваков дальним ударом, — сообщила пресс-служба. — Увы, не точно. Ближе к концу игра «накалилась». — Осаждают нашу половину поля хабаровчане. Хорошую атаку провели пермяки. Гащенков завершал из хорошей позиции, но удар не получился, — рассказали в пресс-службе. В конце матч продлили на пять минут, после чего полузащитник Михаил Костюков забил второй гол. — Это победа! 2:0! Важная, сложная! Молодцы! «Амкар» одержал важную победу и заметно улучшили свои шансы в борьбе за сохранение прописки в Российской футбольной премьер-лиге, — пояснили в пресс-службе клуба. 14 апреля, пермяки будут играть с казанским «Рубином».
В марте «Амкар» обыграл «Локомотив» в домашнем матче на чужом стадионе.
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