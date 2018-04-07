Зидан рассказал, будет ли «Реал» устраивать чемпионский коридор для «Барселоны»

Если каталонский коллектив одержит победы в пяти следующих турах чемпионата Испании, то 6 мая встретится с «Реалом» в статусе нового чемпиона страны.

«Мы не собираемся это делать, вот и всё. Это моё решение», — цитирует Зидaна AS.

Он отметил, что «Барселона» первая нарушила эту традицию, когда не стала поздравлять «Реал» после победы на Клубном чемпионате мира.

Ранее сообщалось, что отстранённым футболистам «Спортинга» запретили посещать территорию клуба.