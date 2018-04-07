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Эллардайс: «Мы знаем, как противостоять „Ливерпулю“ и их тактике»
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Эллардайс: «Мы знаем, как противостоять „Ливерпулю“ и их тактике» 

Евро-футбол.Ру 40 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Эвертона» Сэм Эллардайс прокомментировал предстоящий матч 33-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
"Наши ребята знают, что ожидать от этого матча, без сомнений. Мы знаем, как противостоять «Ливерпулю» и их тактике. Мы знаем, как они играют с мячом и без мяча, поэтому наша задача — правильно воспользоваться этими ситуациями. Если нам удастся правильно действовать в эти моменты, тогда у нас будут шансы прорваться к их воротам.
Если мы будем достаточно решительны и хладнокровны перед их воротами, тогда мы забьем несколько голов. Еще важно сыграть так же надежно в обороне, как мы это сделали на «Энфилде». Тогда «Ливерпулю» было очень сложно создавать моменты", — цитирует Эллардайса официальный сайт «Эвертона».
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