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Скончался 18-летний игрок «Гавра»
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Скончался 18-летний игрок «Гавра» 

Чемпионат.com 36 минут назад
Защитник «Гавра» Самба Диоп скончался при невыясненных обстоятельствах, сообщает пресс-служба французского клуба.
18-летний сенегальский игрок был обнаружен без сознания в доме своих родителей в субботу утром. Обстоятельства смерти Диопа на данный момент выясняются.
Диоп выступал за резервную команду «Гавра» и периодически участвовал в тренировках с основной. В нынешнем сезоне защитник провёл за клуб 21 матч. Отмечается, что футболист не имел медицинских ограничений и тренировался в обычном режиме.
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