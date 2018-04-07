Скончался 18-летний игрок «Гавра»

Защитник «Гавра» Самба Диоп скончался при невыясненных обстоятельствах, сообщает пресс-служба французского клуба.

18-летний сенегальский игрок был обнаружен без сознания в доме своих родителей в субботу утром. Обстоятельства смерти Диопа на данный момент выясняются.

Диоп выступал за резервную команду «Гавра» и периодически участвовал в тренировках с основной. В нынешнем сезоне защитник провёл за клуб 21 матч. Отмечается, что футболист не имел медицинских ограничений и тренировался в обычном режиме.