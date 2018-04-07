Английский футболист Сол Кэмпбелл хотел бы поработать в Волгограде

Легенда FIFA Сол Кэмпбелл заявил, что находится в поиске работы и был бы не против потрудиться в Волгограде.

«Я собираюсь быть тренером и ищу работу. Если у вас есть вакансия, я с удовольствием ее приму», — ответил известный английский футболист волгоградским журналистам на вопрос о том, чем он сейчас занимается и как развивается его карьера. Спортсмен отметил, что часто ездит по России и видит, что люди в этой стране играют в футбол с большой страстью. По его словам, английские болельщики не боятся ехать в Волгоград на ЧМ-2018, и он бы сам с удовольствием посетил матчи и поиграл здесь.

Напомним, что 7 апреля на Центральной набережной Волгограда открылся Парк футбола. В качестве гостя на открытие необычной развлекательной зоны был приглашен английский футболист, бывший игрок «Арсенала» Сол Кэмпбелл. Посетители парка могли сфотографироваться с ним и получить автограф. Добавим, что парк будет работать 7 апреля до 20:00. В аналогичное время он закроется и 8 апреля, а откроется в 12:00. В парке волгоградцы могут поиграть в футбольные игры на открытом воздухе, аттракционы и принять участие в мультимедийных викторинах, сфотографироваться с волком Забивакой.