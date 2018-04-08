Кэмпбелл: негатив в отношении России в английской прессе исчезнет с началом ЧМ-2018

ВОЛГОГРАД, 8 апреля. / ТАСС /. Негатив в отношении России в английской прессе исчезнет с первым ударом по мячу на чемпионате мира по футболу 2018 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл

В период подготовки к чемпионату мира в английской прессе регулярно появлялись негативные статьи о России с призывами перенести турнир в другую страну или бойкотировать соревнования.

"Перед каждым чемпионатом мира в прессе много негатива, это нормально. Но как только будет нанесен первый удар по мячу, все об этом забудут и сконцентрируются на футболе", — подчеркнул Кэмпбелл.

"Главное, чтобы у организаторов была уверенность, что основные аспекты подготовлены на высшем уровне — безопасность, транспорт, размещение. Чемпионат мира — это не просто главное спортивное соревнование, это крупнейшее шоу в мире, и Россия для подготовки делает все, что в ее силах", — также отметил Кэмпбелл, принимавший участие в трех чемпионатах мира.

Чемпионат мира в России пройдет в 11 городах с 14 июня по 15 июля.