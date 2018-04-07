Александр Григорян: Клоуны из восьмого сектора рассчитывают, что я тоже назову их «петушарами»?

— Безусловно, мы должны были сыграть лучше в первые 15 минут. Вместо того, чтобы доминировать на поле хозяева отпустили инициативу. В дальнейшем удалось завладеть мячом, но это было только территориальное преимущество. Замены, которые мы сделали усилили игру, но не настолько, чтобы переиграть «Енисей». Соперник — команда комбинационного плана, но свой футбол показать им сегодня не удалось, потому что было много единоборств, да и качество поля наложило свой отпечаток. Исход решил пенальти. Совершенно глупое поражение. Ничейная игра.

— Есть объяснение большому количеству индивидуальных ошибок игроков?

— Да. Это то напряжение, которое создает восьмой сектор. Они рассчитывают, что я соберу вещи и уеду? Нет. Рассчитывают, что я в ответ тоже назову их «петушарами»? Нет, не назову! На что они рассчитывают? Сегодня именно этот сектор своими действиями внес деструктив в эмоциональное состояние игроков. Абсолютный идиотизм.

Как могут на оскорбления реагировать нормальные футболисты? Сегодня восьмой сектор делает все возможное, чтобы команда опустилась во второй дивизион, — приводит слова Григоряна официальный сайт клуба. — Я этого не допущу! Просто собраться вещи и уехать из-за этих клоунов? Нет! Я не для того 25 лет работал, чтобы так взять и сдаться. Оскорбления за то, что я в свое время отсюда уехал в Хабаровск или что-то другое? Я тридцать официальных матчей выиграл с «Лучом», я его не грабил, работал, когда были финансовые проблемы.

Взять и уехать из-за того, что кучка из тридцати пяти человек тебя не хочет видеть? Нет. Но индивидуальные ошибки — это плод психологических атак. Эти клоуны говорят, что они команду только поддерживают, но ни один уважающий себя футболист не будет безразличен к тому, как относятся к тренеру. Это сильно отражается на состоянии, сильно закрепощает. Теперь нужно думать о выезде, где каждое очко на вес золота, а три очка за шесть!