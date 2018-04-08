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«Песни»: время жесткого отбора
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«Песни»: время жесткого отбора 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
В эту субботу на канале ТНТ начался суровый и бескомпромиссный отбор участников в шоу «Песни». На кону — контракт с музыкальным лейблом и 5 миллионов рублей. В воскресенье, 8 апреля, состоятся второй этап отбора, после которого все точки над «i» будут расставлены.
К этапу отбора в популярном проекте остались 129 участников. Теперь из них отберут лучших. Отбор будет быстрым и жестким. В рамках первого этапа отбора оставшихся участников обещали разбить на пятерки. Потом каждый из претендентов выступал перед продюсерами с авторской или любой известной песней. Затем слово брали Тимати и Макс Фадеев — они вольны были либо выбирать в пятерках лучших, либо отправлять всех пятерых по домам.
К выбору репертуара участники подошли серьезно — кто-то исполнял песни, написанные продюсерам, кто-то — свои, а некоторые замахивались на святое! Одна из участниц отборочного этапа, например, спела гламурный трек Ольги Бузовой «Хит-парад»… Интересно, что ей скажут на это продюсеры?
Не обойдется и без скандалов. Или обойдется? А вот это никому не ведомо. Поскольку если продюсеры сказали «нет» вести себя можно по-разному. Вариант первый — спокойно принять ответ, поблагодарить за отличный урок и пойти работать над ошибками. Вариант второй — устроить скандал, послать всех к черту и хлопнуть дверью. Но у тех, у кого шоу-бизнес начинается с разборок, на этом же он и заканчивается… На втором этапе отбора, который пройдет в воскресенье, правила кардинально изменятся.
Участники самостоятельно разделятся на дуэты и будут исполнять популярные хиты, выпущенные музыкальными лейблами MALFA и Black Star. Со сцены прозвучат треки MOT, L’One, Егора Крида, Serebro и даже Тимати и Максима Фадеева.
Телезрители смогут выбрать своего фаворита из числа тех, кому Максим Фадеев и Тимати сказали «нет» на этапе кастингов. Голосование будет длиться сутки, оно начнется 7 апреля в 23.00 и окончится 8 апреля ровно в 23.00. Проголосовать за любимого участника можно только в приложении ТНТ-Club, которое очень просто скачать. Смотрите второй этап отбора «Песен» в воскресенье в 22.00 на ТНТ!
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