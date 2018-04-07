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Маркелов стал третьим в первой гонке этапа «Формулы-2» в Бахрейне, стартовав из боксов
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Маркелов стал третьим в первой гонке этапа «Формулы-2» в Бахрейне, стартовав из боксов 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 7 апреля. Российский пилот команды Russian Time Артем Маркелов финишировал третьим в первой гонке первого этапа серии «Формула-2», который проходит в Бахрейне.
Победу одержал британец Ландо Норрис (Carlin), вторым стал его партнер по команде бразилец Серхио Сетте Камара.
Маркелов должен был стартовать с 17-й позиции, однако его автомобиль заглох перед стартом, из-за чего был дан повторный прогревочный круг. Машину россиянина удалось завести, но стартовать он вынужден был из боксов. Партнер Маркелова по Russian Time японец Тадасуке Макино занял последнее место.
Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.
Russian Time является действующим чемпионом в командном зачете, а Маркелов — вице-чемпионом в личном.
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