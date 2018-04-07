Окслейд-Чемберлен: «Всегда испытываешь ужас, приезжая на „Энфилд“ в качестве игрока другой команды»

Полузащитник «Ливерпуля» Алекс Окслейд-Чемберлен рассказал о причинах ухода из «Арсенала», а также об ощущениях выступления на «Энфилде».

"Мне было непросто покинуть «Арсенал». Для меня было честью выступать за такой клуб. Но я чувствовал, что должен сменить обстановку. Это были исключительно футбольные причины, я хотел стать лучше.

Сейчас у меня все хорошо складывается в «Ливерпуле». Всегда испытываешь ужас, приезжая на «Энфилд» в качестве игрока другой команды, ощущаешь мурашки по коже от такой поддержки трибун. Сейчас же я играю за них, и слышать песни в свой адрес — просто невероятно", — цитирует Окслейд-Чемберлена Football London.

24-летний Алекс Окслейд-Чемберлен перебрался из «Арсенала» в «Ливерпуль» прошедшим летом за 38 млн евро. В составе мерсисайдцев он сыграл в 37 матчах во всех турнирах, забил 5 голов и отдал 6 голевых передач.