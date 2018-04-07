Роман Шишкин об отставке Шалимова, новом тренере Мусаеве и сборной России

Не так давно Станиславу Черчесову журналисты задавали вопрос — почему на прошедший сбор национальной команды не был вызван Роман Шишкин. В сложившейся ситуации с травмами основных защитников сборной, его вызов был бы логичным. Станислав Саламович заявил, что на Роман остаётся в обойме сборной России, ведь это «его футболист».

Перед ответственным матчем с «Зенитом» , который «быки» проведут на выезде 7 апреля, «Чемпионат» узнал у Романа, как он отреагировал на слова Черчесова и как воспринял смену тренера в «Краснодаре». — Главный информационный повод уходящей недели — перемены в «Краснодаре». Как вы их восприняли? — Раз руководство приняло такое решение — значит, ему виднее. Думаю, что отставка Шалимова связана с последними результатами «Краснодара». Особенно всех огорчила ничья с «Анжи». Насколько я знаю, Игорь Михайлович с командой не общался и не прощался. Но мне бы хотелось бы сказать ему спасибо и пожелать удачи. Возможно, какое-то его решение также повлияло на то, что я подписал с «Краснодаром» долгосрочный контракт.

— О новом тренере — Мураде Мусаеве — широкой публике мало что известно. Восполните пробел? — Все о нём знают, как о перспективном специалисте, который достиг хороших результатов с «молодёжкой». Команда добилась успехов и в чемпионате России, и в Лиге чемпионов. Молодые ребята говорят, что Мурад Олегович — спокойный тренер. Он не эмоционален, все замечания только по делу. В ближайшее время наша задача — поддержать его, чтобы мы все были на одной волне. — В «Краснодаре» большая ставка делается на молодёжь. Когда вы смотрите на этих ребят, вспоминаете юного себя? — Времена поменялись: молодые игроки стали раскрепощёнными. Они свободно чувствуют себя в коллективе, и нет такого давления со стороны ветеранов, как было у нас. Считаю, что привлечение их к тренировкам — правильный шаг. А мы будем помогать, передавать свой опыт. — Кого из ребят можете отметить? — Вся молодёжная команда, которую раньше тренировал Мусаев, очень приличная. Мы недавно играли товарищеский матч, который завершился вничью 1:1 — и основа смогла победить только в серии послематчевых пенальти. Это показатель. Из этого состава «молодёжки» 80 процентов игроков уже можно привлекать к тренировкам. Например, нападающий Иван Игнатьев не раз доказывал, что уже может конкурировать с игроками основы. Выделю ещё центрального защитника Сергея Бородина , которого недавно подключили к тренировочному процессу с основой. Парень с хорошими данными. В своём возрасте он точно отличается ото всех.

— «Краснодар» — третий профессиональный клуб в вашей карьере. Вы не очень любите менять команды? — Просто так сложилось. Если брать конкретно сегодняшний момент, то, возможно, ситуация не самая идеальная для меня. Хотелось бы больше времени проводить на поле. Но я не люблю делать поспешных выводов. Условно, не сыграл несколько матчей — и всё, надо срочно искать другую команду. Нет. Моя карьера может служить примером: даже если я не попадал в состав, то всегда тренировался с полной отдачей, и в конечном итоге добивался того, что выходил на поле. Поэтому сейчас продолжаю действовать так же и надеюсь, что всё исправится. Я в это верю, исходя из своего опыта. — Станислав Черчесов сказал, что рассчитывает на вас. Стали ли вы за собой замечать, что мысли о мундиале появляются чаще? — Чемпионат мира — огромное событие. Я прочитал интервью Черчесова и, конечно же, мне хочется вернуться в сборную. Перед этими товарищескими встречами были мысли, что меня могут вызвать. Но, к сожалению, я не попал в список. Руки опускать не собираюсь. Тем более, с учётом того, что у нас много травмированных игроков. В принципе я могу сыграть на всех позициях — не только с края, но и в центре обороны, — поэтому буду делать всё, чтобы вернуться в сборную.

— Разговоры о бойкоте ЧМ-2018 другими странами, обвинения футболистов в употреблении допинга, как-то обсуждаются между футболистами? — Это больше влияет на быт. В последнее время было очень много скандалов, связанных с допингом у российских спортсменов. Вследствие этого идут постоянные проверки. Комиссия может внезапно приехать и взять пробы у всей команды в шесть-семь утра. Конечно, положительных эмоций это не придаёт. Но и проблемы тоже не существует. Никто не мешает нам выходить на поле, показывать свою игру и работать. Раз такая ситуация происходит, к ней надо отнестись спокойно. Все футболисты у нас чистые, никто ничего не употребляет. У каждого в голове чемпионат мира, поэтому даже в мыслях нет делать какие-то подобные вещи.

— «Краснодар» сейчас пятый в таблице. Какая цель у команды на финиш сезона? — Наши задачи никаким образом не меняются даже из-за смены тренера. Будем стараться подняться как можно выше, попасть в еврокубки, и особенно в Лигу чемпионов. — Последняя история, которая произошла со Смоловым и болельщиками, в команде обсуждалась? — Нет, в команде всё прошло гладко. Я слышал, что было недовольство болельщиков. Но мне непонятно, почему. Наверно, не стоит судить о футболисте по одной игре. Вдобавок Федя был не совсем здоров, ему было очень тяжело играть. Нужно учитывать, что футболист на протяжении двух-трёх сезонов становится лучшим бомбардиром. Важнее вспомнить именно об этом, а не набрасываться на него с критикой. — Сейчас за чемпионство борются две ваши бывшие команды — «Локомотив» и «Спартак» . Вы не расстроены, что вы не в них? — Нет, для меня это давно перевёрнутая страница. Хотя я продолжаю общаться со многими ребятами. С Денисом Глушаковым постоянно на связи. Но я сейчас не фанат какой-то одной из этих команд. Мне просто интересно наблюдать за их противостоянием.

— Зимой вы ходили на курсы тренеров. Не рановато? Вы ведь еще действующий футболист. — А зачем ждать? Раз есть такая возможность, то почему бы ей не воспользоваться. В нашей группе 40-50 процентов действующих футболистов. Тот же Глушаков, братья Комбаровы. Нужно не тратить время впустую и уже сейчас получать информацию, чтобы отложилась в голове. Вижу только плюсы в таких курсах. Даже сейчас можно что-то сравнить и проанализировать с позиции тренера, когда находишься на сборах или тренировках. Когда тренер тебе что-то даёт, то ты лучше его понимаешь. Это интересно. Ведь я когда-нибудь закончу играть и, возможно, начну тренировать. — Из чего вообще состоят эти курсы? Чему конкретно учат? — У нас пять-шесть плодотворных учебных дней перед каждым межсезоньем. С утра приезжаем и по четыре-пять часов проводим в аудитории. Домашние задания тоже есть. Слушаем разную информацию: о том, как становятся тренерами, кто какую работу ведёт. Много нюансов. Действующие футболисты отмечают какие-то моменты в своих командах, делятся мнениями. Ведутся мини-дискуссии. После этих курсов я получу лицензию категории А — смогу быть помощником главного тренера в любой команде любого дивизиона. А во второй лиге — даже главным тренером. По-своему это здорово — еще будучи действующими футболистами, мы уже будем иметь тренерскую категорию. Если люди в пожилом возрасте продолжают учиться, то нам тем более не поздно!