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«Асфальт тает… Весна». Очередная машина провалилась я яму в Нижегородском районе
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«Асфальт тает… Весна». Очередная машина провалилась я яму в Нижегородском районе 

nn.ru 1 час назад
Hyundai провалился в яму в Холодном переулке. Это произошло сегодня, 7 апреля, днем. Юлия Юлина поделилась фото с места происшествия в группе «Регион-52» Вконтакте.
Пользователи соцсети обсудили случившиеся в комментариях.
— Асфальт тает. Весна… — написал Maxim Nn.
— Ужас! Слава Богу, что не дети! Там ещё школа рядом! — забеспокоилась Наталья Васина.
— Готовы к приезду иностранцев на чемпионат. Приедут и провалятся, — пошутил в преддверии Мундиаля Александр Рысятов.
Нижегородцы отметили, что такое для Нижнего не редкость.
— Что опять? На днях тоже самое на Ильинке было, — напомнила Елена Веренцова.
— Весь город в дырах! — добавила Елена Тванкова.
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