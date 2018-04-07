«Асфальт тает… Весна». Очередная машина провалилась я яму в Нижегородском районе

Hyundai провалился в яму в Холодном переулке. Это произошло сегодня, 7 апреля, днем. Юлия Юлина поделилась фото с места происшествия в группе «Регион-52» Вконтакте.

Пользователи соцсети обсудили случившиеся в комментариях.

— Асфальт тает. Весна… — написал Maxim Nn.

— Ужас! Слава Богу, что не дети! Там ещё школа рядом! — забеспокоилась Наталья Васина.

— Готовы к приезду иностранцев на чемпионат. Приедут и провалятся, — пошутил в преддверии Мундиаля Александр Рысятов.

Нижегородцы отметили, что такое для Нижнего не редкость.

— Что опять? На днях тоже самое на Ильинке было, — напомнила Елена Веренцова.

— Весь город в дырах! — добавила Елена Тванкова.