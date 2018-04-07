Как воевали чеченцы в Красной Армии во время войны

Свои герои и предатели есть у всех народов, и Чечня не исключение. Депортацию чеченцев в 1944-м году правительство оправдывало «пособничеством фашистским захватчикам». Однако, как и во многих политических решениях, истинная причина такого негативного отношения была совершенно иной. Среди чеченцев были настоящие героические личности, жертвовавшие своими жизнями во имя свободы от немецко-фашистской оккупации.

Чеченцы — герои Великой Отечественной войны

Чеченцы — горный народ, не боящийся смерти, любящий свой край и готовый отдать за него жизнь. Тем не менее заместитель председателя Совета народных комиссаров Лаврентий Берия приказал в марте 1942 года прекратить мобилизацию солдат из Чечено-Ингушской АССР. Но в августе того же года этот приказ был отменен, поскольку немецко-фашистские войска вторглись на Кавказ. Всего за все время войны были мобилизованы 18,5 тысячи чеченцев и ингушей, среди которых почти 70% были добровольцами. Из них лишь пятеро были удостоены звания Героя Советского Союза во время войны и еще четверо — в 80-90-х годах.

Ханпаша Нурадилович Нурадилов в одиночку смог остановить наступление немцев у села Захаровка. Он взял в плен 7 фашистов и убил 120. За этот подвиг его не наградили. И только после того как он получил смертельное ранение в последнем бою, награда нашла героя. К тому времени на счету Нурадилова числились 920 убитых и, по разным сведениям, 12 или 14 плененных гитлеровцев. Кроме того, он захватил 7 пулеметов. [С-BLOCK]

Уничтоживший 349 воинов-нацистов старший сержант Абухажи Идрисов тоже был представлен к награде лишь после того, как получил ранение в голову. Причем это количество убитых фашистов весьма неточное, поскольку посчитаны только те, кого он уложил из своей снайперской винтовки. Были на его счету и другие бойцы вермахта, убитые из пулемета.

Еще один героический сын чеченского народа, Магомед-Мирзоев Хаваджи, одним из первых переправился на плоту на правый берег Днепра, тем самым обеспечив форсирование реки солдатами 60-го гвардейского полка. В своем последнем бою он, трижды раненный, уничтожил 144 гитлеровца пулеметным огнем. Обычный директор школы, он понимал, что такое воинская честь, и не посрамил гордое имя чеченца перед лицом врага.

Бейбулатов Ирбайхан Адельханович командовал стрелковым батальоном при освобождении Мелитополя. В сложнейших условиях ведения боя на городских улицах его подразделение уничтожило более 1000 немецких солдат и 7 танков. Сам офицер убил 18 гитлеровцев и подбил один танк. В бою с ним участвовали и его три родных брата. Героем Советского Союза он стал в 1943 году посмертно. [С-BLOCK]

Были среди чеченцев и такие, которых сначала награждали, потом репрессировали, лишали всех наград, которые потом снова возвращали. Так произошло с младшим лейтенантом Дачиевым Хансултаном Чапаевичем. Переправившись через Днепр в конце сентября 1943 года, он добыл ценные сведения о дислокации немецких войск, позволившие дивизии успешно форсировать реку через два дня. Репрессировали героя за письмо Лаврентию Берии с просьбой о реабилитации чеченского народа. Осужден Дачиев был якобы за растрату на 20 лет, но вышел по ходатайству другого Героя Советского Союза — Мовлади Висаитова. В 1985 году Дачиев написал письмо Михаилу Горбачеву , после чего ему вернули все награды и восстановили в звании Героя СССР.

Просьбу Мовлади Висаитова проигнорировать не могли по одной простой причине — он был слишком заметной личностью — первым советским офицером, лично пожавшим руку генералу Боллингу при знаменитой встрече на Эльбе, кавалером ордена Легионеров. До этого он чудом избежал репрессии в 1944 году, когда стоял в строю на Красной площади в числе других ста офицеров — чеченцев и ингушей. Орденоносцы пришли с одной просьбой — чтобы их выслушали и не депортировали. Уже когда их уводили с площади служащие НКВД, они случайно столкнулись с маршалом Рокоссовским, который приказал вернуть офицеров в их части с сохранением званий и наград. Лихой кавалерист получил в подарок от писателя Михаила Шолохова великолепного скакуна, которого подарил Боллингу. Тот не остался в долгу и презентовал Мовлади джип. В 1990 году Висаитову было присвоено звание Героя Советского Союза, до которого он не дожил всего несколько месяцев. [С-BLOCK]

Были и другие герои, получившие высокую награду уже во времена перестройки и после нее:

Канти Абдурахманов, который прямой наводкой уничтожил дот, остановивший наступление войск к западу от Витебска;

Магомед Узуев, который пожертвовал своей жизнью в битве за Брестскую крепость, обвязавшись гранатами и бросившись в толпу солдат-гитлеровцев;

Умаров Мовлди, павший в бою возле села Скучарево. Он, дважды раненный, повел бойцов в атаку на противника, превосходящего в численности.

Интересен и тот факт, что победе над фашизмом способствовали не только офицеры и солдаты из Чечни, но и мусульманское духовенство. Яндаров Абдул-Хамид, наследник шейха Солса-Хаджи, приказал своим мюридам (ученикам) связать фашистского диверсанта и доставить его в НКГБ. Баудин Арсанов, наследник шейха Дени Арсанова, помог арестовать немецкого полковника Османа Губе и участвовал в ликвидации банды Гацараева Абдулхаса. Сын Баудина по приказу отца лично расстрелял двух фашистских парашютистов-диверсантов.

Другая сторона медали

На любой войне всегда есть место не только подвигу, но и предательству. Наиболее ярким среди организаторов антисоветского движения был Хасан Исраилов (Терлоев). Член Коммунистической партии , он работал до 1931 года корреспондентом «Крестьянской газеты», был арестован за контрреволюционную пропаганду. Вместо 10 лет отсидел в тюрьме всего три года — помогло ходатайство редакции издательства. После тюрьмы он снова стал членом партии. В 1937 году вновь был арестован в связи с письмом, в котором просил освободить от занимаемой должности Раева — начальника НКВД — и Егорова — первого секретаря обкома. После их ареста Исраилов добивался своего освобождения.

В 1942 году он организует Особую партию кавказских братьев, впоследствии переименованную в Национал-социалистическую партию северокавказских братьев, в ряды которой вступили около 5000 человек. Исраилов мечтал создать отдельное государство: «Храбрые финны доказывают сейчас, что великая рабовладельческая империя бессильна против маленького, но свободолюбивого народа. На Северном Кавказе вы будете иметь вторую Финляндию, а за нами последуют другие угнетённые народы», — говорил он. Главным образом работа Исраилова была нацелена на подрыв авторитета действующей советской власти и организацию вооруженных восстаний. [С-BLOCK]

Майрбек Шерипов, сын царского офицера, стал в 1941 году предводителем банд-формирований и беглых уголовников. Свою организацию он называл по-разному — то Обществом спасения горцев, то Союзом освобожденных горцев, то Чечено-ингушским союзом горских националистов — и, наконец, остановился на Чечено-горской национал-социалистической подпольной организации. В 1942 году он организовал ряд вооруженных восстаний, которые были подавлены. В том же году Шерипов был убит в ходе спецоперации. Исраилов же был расстрелян в 1944 году.

Поклеп, возведенный на чеченцев Берией и его приспешниками, не имел под собой никаких оснований. Война всегда вскрывает в людях как самые лучшие, так и наихудшие черты, — героев и предателей в любых войнах поровну.